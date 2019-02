Definidos los Octavos de Final de la Europa League

El Sevilla, seis veces ganador de la Europa League, jugará en octavos de final con el Slavia Praga, mientras que el Valencia lo hará con el Krasnodar y el Villarreal ante el Zenit San Petersburgo, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA, en Nyon.

Fue el antiguo arquero internacional español Andrés Palop el encargado de extraer las bolas en el sorteo, dando buena suerte a sus antiguos equipos; el Valencia, con el que ganó la competición en 2004, y el Sevilla, con el que sumó otros dos trofeos en 2006 y 2007.

Who's lifting this 🏆❓ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇵🇹 Benfica

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🇭🇷 Dinamo Zagreb

🇺🇦 Dynamo Kyiv

🇩🇪 Frankfurt

🇮🇹 Inter

🇷🇺 Krasnodar

🇮🇹 Napoli

🇫🇷 Rennes

🇦🇹 Salzburg

🇪🇸 Sevilla

🇨🇿 Slavia Praha

🇪🇸 Valencia

🇪🇸 Villarreal

🇷🇺 Zenit #UELdraw pic.twitter.com/1mPIv1TUgq — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 22, 2019

Ambos clubes se enfrentarán a formaciones asequibles, pero los dos jugarán la ida en casa y la vuelta fuera, al contrario que el Villarreal.

Además el Chelsea jugará con el Dynamo Kiev. Los Blues, dirigidos por Maurizio Sarri y en horas bajas, recibieron al menos una buena noticia este viernes; no cruzarse con un ‘grande’ en octavos, horas después de conocer la sanción de la FIFA, que no le permitirá fichar hasta finales de enero de 2020 por no haber respetado el reglamento de los traspasos de futbolistas menores.

El Nápoles recibirá en la ida al Salzburgo, semifinalista el año pasado, y a su goleador israelí Munas Dabbur, máximo artillero de la prueba con siete tantos.