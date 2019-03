Delincuencia e Inseguridad Afectan el Riesgo Crediticio de México

La calificadora Moody’s advirtió ayer que la intensificación de la violencia y la delincuencia en México aumenta la preocupación por los riesgos crediticios relacionados con la seguridad para las empresas y los peligros económicos para los estados y los municipios.

“El aumento de la inseguridad, los robos, y las advertencias de viaje dañan las principales líneas de negocio y la rentabilidad de las empresas mexicanas, y en particular debilitarán los ingresos y los márgenes en los próximos 12 a 18 meses para la industria petrolera y los hoteles y centros turísticos”, enfatizó el vicepresidente de Moody’s, Alonso Sánchez.

Agregó que las economías estatales son resistentes a los repuntes de la delincuencia, mientras que los municipios son más vulnerables. Las grandes y bien diversificadas empresas de consumo y venta al por menor no observaron cambios significativos en su calidad crediticia general en los últimos años, pero la delincuencia representó un mayor riesgo para las empresas más pequeñas o más débiles.

“La encuesta del Inegi también encontró que los costos relacionados con la delincuencia alcanzaron 155.8 mil millones de pesos (8.1 mil millones de dólares), cerca del 1% del PIB de México y un monto 40% mayor desde 2013. Alrededor del 56% del costo proviene de pérdidas económicas”, recalcó Moody’s en su análisis Insecurity poses greatest risk for oil and lodging but causes broad logistical problems. Añadió que los costos relacionados con la inseguridad también plantean algunos riesgos para otras industrias, incluidas las de alimentos envasados, el comercio minorista, las bebidas y la minería, pero tendrá poco efecto en los proveedores de telecomunicaciones.

Subrayó que las compañías mexicanas también enfrentan un riesgo de reputación generalmente más alto debido a las amenazas de seguridad para los trabajadores y un mayor riesgo de los empleados a ser marginado por el crimen.

Si bien los homicidios de México no tienen un impacto directo en la calidad crediticia de las empresas, son un termómetro común para medir el nivel de seguridad del país. Expuso que los homicidios están altamente correlacionados con otras formas de crimen más directamente vinculados con el sector corporativo, como el robo al transporte de carga y robo de mercancías.

La agencia refirió que la venta de combustible en el mercado negro se ha vuelto más atractiva para grupos delictivos a medida que se intensifica la lucha contra las drogas.

Los esfuerzos federales para sustituir los oleoductos por el transporte de combustible por carretera han interrumpido los suministros, posiblemente conservando los ingresos de Pemex, pero la escasez de combustible a largo plazo amenaza con interrumpir la logística para compañías que dependen de la cadena de suministro.

Destacó que la delincuencia es el segundo factor más importante que restringe la competitividad general de México, después de la corrupción y por delante de ineficiente burocracia.