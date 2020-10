Delta Avanza por la Península de Yucatán Como Huracán Categoría 2; Deja Peligrosa Marejada Ciclónica

Después de tocar tierra en Puerto Morelos, el Huracán Delta, ahora Categoría 2, continúa su desplazamiento sobre la Península de Yucatán.

Complete destruction to this structure in Cancun on the barrier right on the causeway side. Pockets of extreme damage from funneling of winds through buildings from Hurricane #Delta pic.twitter.com/9JgdCssmOe

— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) October 7, 2020