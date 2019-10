Depresión Sonriente Afecta a Mexicanos

Es posible parecer feliz y al mismo tiempo padecer depresión, alertan especialistas, al enfatizar que en México, se está presentando un fenómeno denominado “Depresión sonriente”, la cual, si no es atendida, puede terminar en un suicidio.

Dicho término ya es empleado por la OMS, que lo describe como una depresión con síntomas que dificultan su diagnóstico, porque no corresponden a lo que, tradicionalmente, se sabe de la enfermedad.

En entrevista para Excélsior, Mary Carmen Torres, instructora del curso de psicoeducación de Familia a Familia de Voz Pro Salud Mental Ciudad de México, señaló que cuando observamos que una persona está en depresión, inmediatamente pensamos en dolor y tristeza, pero en el caso de la “depresión sonriente”, es exactamente lo contrario.

Se trata, incluso, de una depresión más peligrosa, ya que no muestra señales que evidencien su presencia, por lo que, generalmente la familia y los amigos no se dan cuenta del problema y por tanto, no brindan apoyo, al pensar que no es necesario.

“Cuando existe una depresión sonriente, las personas, como lo indica el término, se mantienen sonrientes, como si de verdad estuvieran muy felices. Están muy activas la mayor parte del tiempo, algunas incluso llevan una vida funcional, pero en realidad es una actitud para ocultar los problemas que le aquejan”, explicó.

En el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este 10 de octubre, bajo el lema “Prevención del Suicidio: Promoviendo la Salud Mental”, Voz Pro Salud Mental CDMX, señaló que la ”depresión sonriente”, se origina porque la mayoría de las personas buscan cumplir con la expectativa social de “ser o mostrarse feliz” todo el tiempo. Lo cual, hace difícil mostrar tristeza o dolor, ya que estas actitudes, se pueden llegar a ver como un signo de “debilidad y se enmascaran con una supuesta felicidad.

Al no identificar los síntomas, no se busca tratamiento psiquiátrico, por lo que pueden pasar hasta 15 años, para que un paciente con depresión detecte su enfermedad.

Por lo tanto, la psicoeducadora, Mary Carmen Torres, señaló que es importante alertar a las familias sobre la “depresión sonriente” porque si no se atiende, esta enfermedad puede terminar en suicidio, situación que en mayor medida, está afectando a los jóvenes.