Despega Cohete con Sonda Israelí Hacia la Luna

Un cohete de la empresa estadounidense SpaceX despegó en la noche del jueves desde Cabo Cañaveral, Florida, con la primera sonda israelí hacia la luna a bordo.

El cohete Falcon 9 partió sin incidentes desde Cabo Cañaveral, en Florida.

El disparo fue seguido en directo en Israel por numerosos ingenieros y personal de apoyo de la misión y por el primer ministro Benjamín Netanyahu, desde el centro de control de la empresa aeroespacial Israel Aerospace Industries (IAI), socia del proyecto.

Hasta ahora, solo Rusia, Estados Unidos y China han realizado el viaje de 384 mil kilómetros para aterrizar sus naves espaciales en la luna.

“Este es un momento de mucho orgullo”, aseguró Netanyahu, citado por su oficina.

“Es cierto que, junto con China, Rusia y Estados Unidos, constituimos alrededor de un tercio de la población mundial, pero nuestra contribución es enorme, independientemente de nuestro pequeño tamaño. Somos gigantes”.

“Si bien este es un gran paso para Israel, es un enorme paso para la tecnología israelí”, dijo Netanyahu.

El segundo piso del cohete debía liberar la sonda, bautizada Bereshit (Génesis, en hebreo), 33 minutos después del despegue.

La sonda efectuará luego varias órbitas en torno a la Tierra que le servirán de impulso para, con ayuda de su motor, emprender dirección a la Luna, donde debería posarse el 11 de abril.

El cohete transporta también un satélite indonesio y otro de la fuerza aérea de Estados Unidos.

La iniciativa es privada, asumida desde 2010 por la organización sin fines de lucro SpaceIL, pero el proyecto es motivo de orgullo nacional en Israel, donde se destaca que solo tres naciones han logrado hasta ahora alunizar (Estados Unidos, Rusia y China).

Falcon 9’s first stage rocket booster launched twice last year to deliver the Iridium-7 and SAOCOM 1A payloads to orbit pic.twitter.com/z8XypvFPET

Al comienzo, la idea consistía en responder al concurso Google Lunar XPRIZE, que ofrecía una recompensa de 30 millones de dólares al primer aparato privado que alunizara antes de marzo de 2018.

Nadie llegó a tiempo, pero el equipo de SpaceIL continuó su misión y compró una plaza secundaria a bordo de un cohete SpaceX (cuya carga principal es un satélite indonesio).

La misión, cuyo costo debía reducirse inicialmente a 10 millones de dólares, insumió diez veces más, pero “es el aparato más barato en intentar” este desafío, insiste el grupo IAI.

Morris Kahn, un hombre de negocios y filántropo, estuvo entre quienes financió el desarrollo del robot. “Haznos sentir orgullosos”, dijo Kanh la noche del jueves dirigiéndose a la sonda.

El alunizaje constituye la misión principal de Génesis, aunque un instrumento científico viaja a bordo para medir el campo magnético lunar. La sonda fue concebida para durar apenas unos días.

Una cápsula en el robot contiene discos digitales con dibujos infantiles, canciones e imágenes de símbolos israelíes, los recuerdos de un sobreviviente de la Shoah y una Biblia.

Participaron en la iniciativa socios no israelíes. SpaceIL se comunicará con la sonda gracias a antenas de la Swedish Space Corporation.

La Nasa puso a disposición su Deep Space Network para enviar hacia la Tierra los datos de Bereshit. La agencia espacial estadounidense instaló también un retro-reflector láser en el robot con el fin de probar el potencial del láser para la navegación espacial.

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship, completing this booster’s third launch and landing. pic.twitter.com/IP6yvi8SQa

— SpaceX (@SpaceX) February 22, 2019