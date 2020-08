Detectan Fuga de Aire en la Estación Espacial Internacional

Los equipos de la Estación Espacial Internacional (EEI) detectaron una pequeña fuga de aire en la plataforma orbital que la tripulación está intentado localizar y subsanar.

“En la EEI se detectó una microfuga de la atmósfera de la estación. Se llevan a cabo trabajos para su localización. Los especialistas tienen previsto cerrar consecutivamente los módulos de la estación para establecer dónde es que hay una caída de presión”, declaró a la agencia TASS una fuente de la industria espacial rusa.

The Exp 63 crew will spend the weekend in the station's Russian segment so mission controllers can carefully monitor the orbiting lab's air pressure. More… https://t.co/d6QcrgKHvK pic.twitter.com/YeYBY5vovX

— Intl. Space Station (@Space_Station) August 20, 2020