Dialogo con México fue Insuficiente, Entrará en Vigor Arancel: Trump

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump señaló que las discusiones del gobierno de Estados Unidos con Marcelo Ebrard concluyerón y fueron fallidas.

Las discusiones de inmigración en la casa blanca con representantes de México han terminado para el día”, comentó el mandatario.

Immigration discussions at the White House with representatives of Mexico have ended for the day. Progress is being made, but not nearly enough! Border arrests for May are at 133,000 because of Mexico & the Democrats in Congress refusing to budge on immigration reform. Further…

Trump comentó que hay avance en las negociaciones pero que no son suficientes como para levantar el arancel.

Hay progreso, pero no es suficiente”, continuó Trump en el mensaje.

Para finalizar el mensaje, Trump ‘amenazó’ con seguir adelante con el arancel del 5% contra México en caso de no lograr un acuerdo.

….talks with Mexico will resume tomorrow with the understanding that, if no agreement is reached, Tariffs at the 5% level will begin on Monday, with monthly increases as per schedule. The higher the Tariffs go, the higher the number of companies that will move back to the USA!

