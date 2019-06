‘Dignidad Nacional Impone Limitaciones a Negociaciones con Eu’

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, aseguró que los límites de la negociación de México con Estados Unidos los impone la Constitución, la política migratoria con los compromisos firmados en Marrakech y la dignidad del país.

Subrayó que la propuesta de México para enfrentar esta situación es trabajar con Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional, en particular con los países involucrados en el tránsito y origen migratorio con el objetivo de reducir la migración forzada por la pobreza y la violencia.

El objetivo final, abundó, es impulsar el desarrollo económico de Honduras, El Salvador y Guatemala, con la convicción de que sólo con este esfuerzo se atenderán las causas que obligan a la migración y se brindará una solución integral al problema.

En conferencia de prensa, expresó que de concretarse la imposición de aranceles al país, habría inestabilidad económica, lo que significaría reducir la capacidad de México de ofrecer alternativas de empleo para los migrantes que ingresen al país.

Por ello, insistió, México está dispuesto a trabajar con Estados Unidos para aborar temas comunes, partiendo de la profunda relación de amistad que prevalece en ambas naciones, y con la pretensión de que sus gobiernos continúen siendo amigos y socios.

Aseveró que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tienen fe en el diálogo y la política, como un instrumento para evitar confrontaciones costosas e innecesarias, de tal manera que creen en la posibilidad de llegar a acuerdos en asuntos donde los enfoques difieren.

“Nuestra dignidad como mexicanos se fundamenta en varios pilares y en el actuar a partir de principios profundamente arraigados en la Constitución y convicciones políticas”, agregó.

Por su parte, el subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade Kuri, informó que hoy en día la relación comercial entre ambos países alcanza los 350 mil millones de dólares, de tal manera que la primera aplicación de los aranceles afectaría el intercambio en unos 17 mil 500 millones de dólares.

A su vez, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, indicó que con la imposición de aranceles a México, en el sector agropecuario las pérdidas serían de mil 410 millones de dólares, es decir, 130 millones de dólares diarios, que impactarían a ambos países, en particular a los consumidores.

Comentó que en 2018, el intercambio comercial en el sector fue de cuatro mil 750 millones de dólares, donde México provee de manera fundamental.

#Mexico is the 1st or 2nd trading partner of #US border states.

Bilateral trade (in billions) with:

•CA = $74,793

•AZ = $16,692

•NM = $2,217

•TX = $216,769

The sum of trade with these 4 states = the sum of US trade with Japan, Poland, Australia, Russia, Denmark & Greece. pic.twitter.com/lDzBxBZfzQ

— EmbamexEUA (@EmbamexEUA) June 2, 2019