Diputados Aprueban Dictamen Sobre Consulta Popular y Revocación de Mandato

Con la advertencia de la oposición que se está abriendo “la antesala de la reelección” en México, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general la reforma constitucional sobre Revocación de Mandato y Consulta popular, con la cual se permitiría poner a votación la continuidad en el cargo del presidente de la República y de los gobernadores.

La reforma impulsada por Morena alcanzó la mayoría calificada con la ayuda del PRI, pues tres priistas votaron a favor y ocho se ausentaron; el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en contra. En total, la votación fue de 328 votos a favor, 153 en contra y dos abstenciones

El reclamo más sonado durante casi siete horas de discusión apuntó que la reforma permitirá al presidente Andrés Manuel López Obrador, si así lo solicita, estar en la boleta justo el día las elecciones de diputados federales de 2021.

No queremos un presidente en campaña, queremos un presidente de tiempo completo que respete las elecciones federales de 2021 y que gobierne sin demagogia, sin populismos y para todos… No mentir, no robar, no traicionar. Este es el postulado de Andrés Manuel López Obrador y, sin embargo, hoy, a través del presente dictamen que se discute miente sobre su verdadero propósito, que es cimentar el camino de su perpetuación en el poder. Que la cuarta transformación no sea el postulado para terminar con el sufragio efectivo, no reelección”, dijo el diputado panista Marcos Aguilar.

El dictamen señala que la revocación de mandato del presidente de México podrá ser solicitada por él mismo, por el 33% de los legisladores en cualquiera de las dos cámaras, o por el 3% de los ciudadanos en la lista electoral.

Hoy puedo decir con orgullo que estamos regresando a la ciudadanía a donde debe encontrarse la democracia, que es el centro. Mediante este dictamen que ponemos a su consideración estamos ampliando los derechos políticos de los mexicanos y no estamos hablando de reelección, como lo quiere hacer creer el PRI y el PAN”, defendió Tatiana Clouthier.

El PRD, PAN y PRI señalaron que el dictamen requería de cambios, proponiendo que se empoderara a la ciudadanía organizada de pedir la revocación, que la misma no sea en el día de las elecciones intermedias y que, pero Morena debatió sus argumentos; la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, apuntó que el interés de los legisladores y todos los futuros candidatos de Morena es que Andrés Manuel haga campaña por ellos.

Quieren que el presidente López Obrador esté en la boleta, justamente en las elecciones del 2021 para que voten por ustedes, porque ustedes por sí mismos no llegan a esta Cámara de Diputados, así que no me vengan ustedes a decir que este no tiene un fin político electoral”, dijo.

En total se busca reformar ocho artículos de la Constitución, en las modificaciones al 116 y al 122 se quita el candado para que los gobernadores también sean sometidos a este ejercicio, pero sólo si su congreso modifica la Constitución local para tal efecto.

Durante la discusión los diputados ilustraron su desacuerdo con pancartas, que frases señalando: “Revocación sí, consulta a modo no”.

Yo quiero preguntarles a los compañeros y compañeras de la mayoría ¿cómo vamos a creerles hoy con esta reforma constitucional? ¿Con qué calidad moral pretenden aprobarla si desde antes de asumir el poder y aún después de jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución, han realizado consulta a modo, fuera de la ley, vinculantes con decisiones de gobierno, lo mismo para cancelar la construcción de un aeropuerto que para poner un tren en medio de la selva sin estudio de impacto ambiental, ya no digamos de costo-beneficio?”, dijo Ana Lilia Herrera, diputada del PRI.