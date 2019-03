Disney Concreta Adquisición de 21St Century fox

Este miércoles a la medianoche se concretará la adquisición de 21st Century Fox por parte de Walt Disney Company poniendo fin a la larga negociación que implicó la fusión de ambas compañías.

El acuerdo, anunciado por primera vez en diciembre de 2017, permitirá a Disney absorber las divisiones de películas y TV de 21st Century Fox. Eso incluye los derechos cinematográficos de ‘X-Men‘, ‘Deadpool‘ y ‘Fantastic Four‘, así como la franquicia ‘Avatar’ de James Cameron, el distribuidor especializado Fox Searchlight (que lanzó a los ganadores del Óscar ‘The Shape of Water’ y ‘The Favorite’), y éxitos televisivos como ‘Expedientes secretos’ y ‘Empire‘ .

Sin embargo, la Fox Corp., propiedad de Rupert Murdoch, seguirá siendo Fox News como siempre. El martes por la mañana, cuando se hizo pública la noticia de la adquisición, el expresidente de la Cámara de los Estados Unidos, Paul Ryan, fue nombrado miembro de la junta de Fox Corp. como uno de sus nuevos miembros.

El contrato de estas dos empresas se convirtió en uno de los mayores pactos que se recuerdan en la historia de Hollywood y, aunque no se conoce la cifra final, en 2017 se hablaba de 52 mil 400 millones de dólares.

Acerca de esta fusión, Ryan Reynolds compartió una imagen en la que aparece interpretando a Deadpool y en la que habla acerca de esto con la frase: “Se siente como si fuera el primer día de Pool“.

Feels like the first day of ‘Pool. pic.twitter.com/QVy8fCxgqr

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 19, 2019