Disney Confirma Ocho Películas de la ‘Fase 4’ de Marvel

Este martes, Disney confirmó que planea ocho películas de la ‘Fase 4’ del Universo Marvel, a estrenarse entre 2020 y 2022.

Spider-Man: Far For Home culmina la ‘Fase 3’, pero después de dicha cinta se prevén nuevas historias basadas en cómics y las secuelas de superhéroes ya conocidos.

De acuerdo con Kevin Feige de Marvel Studios, los siguientes proyectos “van a impactar y dar forma” a las futuras fases en el cine.

El anuncio de Disney fue realizado a medias, pues únicamente dio a conocer las fechas de estreno de las películas:

1 de mayo de 2020

6 de noviembre de 2020

12 de febrero de 2021

7 de mayo de 2021

5 de noviembre de 2021

18 de febrero de 2022

6 de mayo de 2022

29 de julio de 2022

Hasta el momento se puede asegurar la cinta en solitario de Natasha Romanoff ‘Black Widow’; Black Panther 2; Doctor Strange 2; Guardians of the Galaxy Vol. 3, y los nuevos mundos de New Mutants(spin-off de X-Men), The Eternals y el héroe asiático Shang-Chi.

Además, se prevén nuevas películas de Star Wars cada dos años a partir de 2020 y las secuelas de Avatar.