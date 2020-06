Disneyland Abrirá en Julio Tras Casi Cuatro Meses Cerrado por Covid-19

Los parques temáticos de Disney en California -el original Disneyland Park y el nuevo Disney California Adventure– abrirán sus puertas el 17 de julio tras casi cuatro meses cerrados por el coronavirus COVID-19.

Se trata del cierre más largo en toda la historia del primer parque Disney, que desde su inauguración solo había pausado su actividad en tres ocasiones: durante los atentados del 11-S (2001), la mañana en la que mataron al presidente John F. Kennedy (1963) y por el terremoto de Northridge (1994).

“Sesenta y cinco años después de la apertura histórica del parque Disneyland, estamos planeando abrir nuestras puertas una vez más el 17 de julio de 2020”, indicó la compañía en su página web.

Según el comunicado, la fecha propuesta aún está pendiente de ser aprobada por las autoridades locales y estatales. Los hoteles tardarían algo más en abrir, gradualmente a partir del 23 de julio.

El anuncio llega después de conocer que los parques de Disney en Florida abrirán también en julio, más tarde que su principal competidor, Universal, que ya lo hizo la semana pasada a pesar de que los contagios de COVID-19 siguen aumentando.

Tampoco han cesado en California, donde las autoridades comienzan a levantar sus medidas de confinamiento para reabrir la economía.

