Donald Trump Sugiere Postergar Elecciones Presidenciales; Advierte Riesgo de Fraude

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado, a través de redes sociales, que realizar los comicios vía remota aumenta el riesgo de fraude en ese país, y que llevaría a “una gran vergüenza para Estados Unidos”.

A razón de ello, publicó en Twitter, lanzó la sugerencia de retrasar las elecciones hasta que haya la forma de que la población vote, asegura, “de manera adecuada y segura”.

“Con el voto por correo (no el voto en ausencia, lo cual es bueno), 2020 será la elección más INACTIVA Y FRAUDULENTA de la historia. Será una gran vergüenza para Estados Unidos. ¿Retrasar las elecciones hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura?”, cuestionó el presidente de Estados Unidos.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020