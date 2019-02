Dos Mujeres Realizarán Caminata Espacial por Primera vez

Por primera vez en la historia de la NASA, dos mujeres realizarán una caminata espacial.

Las astronautas Christina Koch y Anne McClain fueron asignadas a tal acto, informó la primera, añadiendo que desconoce “hasta qué punto la NASA ha informado de esto oficialmente”.

One of the ways we work together on the @Space_Station is during Russian spacewalks. This week, I trained to support the cosmonauts with airlock and spacesuit ops and then assisted a future crew mate to simulate a full spacewalk! pic.twitter.com/rMmzOoIDsu

— Christina H Koch (@Astro_Christina) February 13, 2019