Dumbo Decepciona Pero Alcanza la Cima de la Taquilla

Con 45 millones de dólares de ganancias en cines de Estados Unidos y Canadá en su fin de semana de estreno, Dumbo quedó por debajo de las estimaciones de los analistas, lo que no le impidió terminar en primer lugar de recaudación.

Estelarizada por Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito y Eva Green, Dumbo logró superar a la cinta de terror Us, que continúa sorprendiendo a propios y extraños recabando 33.6 millones de dólares de ganancia.

Mientras tanto, Captain Marvel, espera ganar 20.5 millones de dólares en cines de Norteamérica, para alcanzar los 350 millones de dólares en la región y espera ganar los mil millones de dólares a nivel mundial a lo largo de la semana.

Dumbo, el último clásico de Disney en pasar de los dibujos animados a la versión live action, enfrenta críticas mixtas a negativas y ha tenido unos ingresos modestos respecto a lo obtenido por otras películas parecidas, como Beauty and the Beast o Alice in Wonderlad.

Estas son las 10 películas más taquilleras de la semana.

1.“Dumbo,” 45 mdd (71 mdd internacional).

2.“Us,” 33.6 mdd (22.6 mdd internacional).

3.“Captain Marvel,” 20.5 mdd (26.4 mdd internacional).

4.“Five Feet Apart,” 6.3 mdd (6.2 mdd internacional).

5.“Unplanned,” 6.1 mdd.

6.“Wonder Park,” 4.9 mdd (2.5 mdd internacional).

7.“How to Train Your Dragon: The Hidden World,” 4.2 mdd (2.6 mdd internacional).

8.“Hotel Mumbai,” 3.2 mdd (640,227 dólares internacional).

9.Tyler Perry’s “A Madea Family Funeral,” 2.7 mdd (35,000 dólares internacional).

10.“The Beach Bum,” 1.8 mdd (427,000 internacional).