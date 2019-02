Dwayne Jonhson no Participará en Próxima Cinta de ‘Fast and Furious’

Dwayne Johnson causó revuelo cuando ofreció una entrevista a MTV News y reveló que, por ahora, no hay planes para que aparezca en la secuela, misma que ya se comienza a rodar, pero podría estar de regreso en el futuro.

“El plan siempre ha sido que el universo ‘Fast and Furious‘ crezca y se expanda. Ahora mismo no estoy en Fast 9 porque ya se comenzará a filmar. Pero quién sabe con Fast 10 y en el camino, nunca se sabe. Porque, al final del día, la verdad es que hay asuntos pendientes entre Hobbs y Dom. Eso no se ha resuelto”, reveló.

Dwayne @TheRock Johnson tells @joshuahorowitz what to expect from his new @FastFurious spin-off @HobbsAndShaw and whether or not we'll see him in #Fast9 pic.twitter.com/UWIr2EvWRC

— MTV NEWS (@MTVNEWS) January 29, 2019