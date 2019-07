Edson Álvarez Jugará en el Ajax de Ámsterdam

Edson Álvarez se ha convertido en el más reciente mexicano en llegar al futbol de Europa, luego de que se anunciara su contratación con el Ajax de Ámsterdam.

A través de sus redes sociales, el campeón de la liga holandesa dio a conocer el traspaso del mexicano de 21 años, quien llega procedente del América.

Someone new is on his way…🇲🇽#VamosEdson

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 19, 2019