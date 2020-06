El Centro Integral de Iniciación Artística Convoca a sus Alumnos y ex Alumnos a Proyecto “Compartiendo Desde Casa”

El Centro Integral de Iniciación Artística, a través de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, están invitando a alumnos y ex alumnos a participar en el proyecto: “Compartiendo desde casa”.

La directora del citado plantel, Fabiola Mejía Moreno, explicó que este proyecto tiene como finalidad compartir saberes y experiencias de las y los estudiantes de la EIAA con otras niñas, niños y jóvenes de Uruapan.

Esto se logrará a través de videos que serán publicados en la página oficial de la Secretaria de Turismo y Cultura de Uruapan.

En este plan puede participar cualquier estudiante de la EIAA Uruapan, realizando un video que dure de 3 a 5 minutos donde compartan alguna de las actividades, juegos o cosas que hayan realizado y que hayan ayudado a divertirse y a relajarse.

El video irá dirigido a niñas, niños y jóvenes que han tenido que quedarse en casa.

Los alumnos podrán por ejemplo enseñar a mezclar colores para hacer una pintura, mostrar cómo se realiza un faldeo o un zapateado; platicar sobre alguna canción que les guste, que hayan escuchado e incluso pueden cantarla.

También se puede tocar el violín, el piano o la guitarra para alegrar a todo aquel que escuche o vea el video. Otra opción es leer algún poema, actuar la escena de la película favorita del estudiante o enseñar algún juego que se haya creado en este periodo de confinamiento.

Es decir las actividades no tienen límite, sólo hay que recordar que el público al cual se destinarán los videos son niños y jóvenes, que podrán vivir momentos de diversión y relajación con el arte.

Esta actividad será la aportación a la sociedad de los jóvenes artistas y en algún momento de los videos, se deberá incluir la frase: “Uruapan Responsable”.

Una vez terminado el video deberá enviarse a la siguiente dirección: eiaa.uruapan@inba.edu.mx y si se necesita ayuda para ello se le puede pedir a algún adulto.

Se seleccionarán 30 videos que serán subidos a la página de Facebook “Turismo y Cultura Uruapan”.

Si alguno de los trabajos no es seleccionado para esta etapa, se proyectarán en la segunda, en la “caja negra” del CIIA, cuando profesores y alumnos puedan volver a estar juntos.

Los videos deberán ser enviados antes del día 15 de junio 2020, hora límite 23:59 hrs.