‘el Chapo’ Viaja a ‘supermax’ Donde Pasaría el Resto de su Vida

Medios estadunidenses han informado que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue trasladado al penal de máxima seguridad donde cumplirá su condena.

Se trataría de ‘ADX Florence’ en Colorado, la cárcel más segura del país y la única con la etiqueta ‘Supermax’.

El Chapo has been moved to a Colorado supermax prison, hours after he was sentenced, according to one of his attorneys.

(This detail, so fascinating) El Chapo was moved shortly after sentencing via helicopter then plane.

— Shimon Prokupecz (@ShimonPro) July 18, 2019