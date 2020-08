‘El Chavo del 8’ Sale del Aire en Todo el Mundo

Este 1 de agosto ‘El Chavo del 8‘ salió del aire en todo el mundo, noticia que fue recibida con tristeza por la familia de su creador Roberto Gomez Bolaños, ‘Chespirito’.

Roberto Gomez Fernán, hijo del célebre comediante mexicano, detalló en redes sociales que él y su familia esperan que muy pronto, las creaciones de ‘Chespirito‘ regresen a las pantallas del mundo.

“Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, dijo.

Además de en México, ‘El Chavo del 8‘, ‘El Chapulín Colorado‘ y el programa cómico ‘Chespirito‘ se transmitía en el resto de América Latina, España y diez países más.

Brasil fue uno de sus mercados más importantes, al ser dobladas las series al portugués.

La televisora brasileña SBT informó que la salida de los programas mexicanos se debía a “un problema pendiente que debe resolverse con el titular de los derechos”, aunque tenía acordada la renovación de las retransmisiones de manera verbal.

Florinda Meza, viuda de Roberto Gomez Bolaños, lamentó que cuando el mundo más necesita diversión se dejen de transmitir los programas de ‘Chespirito’.

Hacer eso es una agresión hacia la gente”, afirmó en Twitter, al calificar los programas de su esposo como ‘programas de culto’.

Agregó que pretender eliminar las series mexicanas de la pantalla chica es una medida poco inteligente y agradeció que su esposo no viviera para ver cómo “este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público”.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI

— Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020