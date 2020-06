El Ejercicio Fortalece tu Sistema Inmune

Los saludo después de 3 meses de no escribir mi sección, pero decidí grabar videos de rutinas de ejercicio muy sencillos para que los hicieran en casa utilizando solo el peso del cuerpo, botellas de agua, una silla, una liga, etc. Espero los hayan visto, si no fue así, te invito a que entres a mi canal de Youtube y los veas, me encuentran como Tomas Weimar Fitness.

Esta Pandemia nos agarró totalmente desarmados, no sabíamos estar trabajando en línea, trabajar desde casa, los niños tomar clases en sus computadoras, etc. Todo algo nuevo para nosotros, ya que otros países europeos o asiáticos ya venían realizando estas actividades desde hace varios años. Por ahí alguien me comentó, nos aventaron de golpe y porrazo 10 años de atraso tecnológico.

En cuestión de salud que es mi especialidad, sí fue un choque muy fuerte. Veníamos arrastrando un problema de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, sedentarismo, estrés, y, de repente, todos a quedarse en casa. El impacto está siendo muy complicado.

Los que estamos acostumbrados a hacer ejercicio pues ya sabemos qué hacer, cómo entrenarnos, empezaron a salir clases Online por todas las redes sociales de los Clubes y Gimnasios para sus socios, compramos accesorios para activarnos desde casa (espero todos los estén utilizando y no estén debajo del colchón) y bueno, antes la mayoría de la gente decía que NO tenia tiempo para ejercitarse, eso ya no es pretexto.

La práctica del ejercicio fortalece tu sistema inmune, fortalece tu corazón, tu sistema respiratorio, tienes mejor actitud, liberas endorfinas, adquieres mas movilidad en tus articulaciones, así que les voy a compartir 4 puntos por lo cual tener una mejor salud beneficia a tu sistema inmune y te hace crear una armadura contra cualquier enfermedad.

Duerme Lo Suficiente

El sueño es un refuerzo natural del sistema inmunológico. “El sistema inmunológico es como tu computadora: necesita momentos de descanso para no recalentarse. “El sueño reinicia el sistema”.

Cuando estás privado de sueño, añade, el cuerpo produce hormonas de estrés como el cortisol para mantenerte despierto y alerta, lo que puede suprimir tu sistema inmunológico. Las personas que duermen 8 horas tienen niveles más altos de células T que quienes duermen menos, según un estudio del 2019. Trata de dormir al menos siete horas por noche, ya que un estudio del 2015 publicado en la revista Sleep encontró que las personas que lo hacían eran cuatro veces menos propensas a contraer un resfriado que aquellos que dormían menos de seis.

Mantente Activo

Hacer ejercicio es una manera poderosa de estimular el sistema inmunológico, afirma el Dr. Mark Moyad, M.P.H., director Jenkins/Pokempner de medicina preventiva y alternativa del Centro Médico de University of Michigan. El ejercicio hace que los anticuerpos y los glóbulos blancos del cuerpo circulen con mayor rapidez, lo que significa que pueden detectar y concentrarse en los virus más rápidamente. Mantenerte activo también disminuye las hormonas del estrés, lo que reduce las posibilidades de enfermarte.

Las investigaciones sugieren que los efectos del ejercicio pueden ser también directamente relevantes en la lucha contra los virus. Según un estudio reciente publicado en la revista British Journal of Sports Medicine, de mil dos personas encuestadas, quienes hacían ejercicio al menos cinco veces a la semana tenían casi la mitad de riesgo de resfriarse que los más sedentarios. Si contrajeron un resfriado, indicaron tener síntomas menos graves. También puede haber un beneficio protector en el sudor: las investigaciones han demostrado que el simple aumento de la temperatura corporal puede ayudar a matar a los gérmenes.

Ahora que podamos regresar a los centros deportivos y gimnasios, por favor pregunta sobre los protocolos de sanidad e ingreso, para que puedas acudir con toda confianza. Checa este video para que tengas una idea de cómo será este regreso:

Vigila Tu Alimentación

“El 80% del sistema inmunológico está en el intestino así que cuando está sano, solemos ser capaces de combatir las infecciones más rápido y mejor, explica la Dra. Yufang Lin, del Center for Integrative Medicine en Cleveland Clinic. “Cuando no lo está, nuestro sistema inmunológico es más débil y menos capaz de combatir una infección”.

En general, se recomienda que la gente se centre en un estilo de alimentación mediterránea lo que significa una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros y grasas saludables, que se encuentran en alimentos como pescados grasos, nueces y aceite de oliva. “Este patrón de alimentación tiene un alto contenido en nutrientes como la vitamina C, el zinc y otros antioxidantes que, según se ha demostrado, ayudan a ayudan a reducir la inflamación y a combatir las infecciones”. Los adultos de 65 a 79 años que siguieron una dieta mediterránea, además de tomar un suplemento diario de 400 unidades de vitamina D durante un año, mostraron pequeños aumentos en las células que combaten las enfermedades, como las células T, según un estudio del 2018 en la publicación Frontiers in Physiology.

También es importante limitar la carne, en especial los alimentos procesados y fritos, que son los que más contribuyen a la inflamación. “En general se recomienda una dieta de alimentos integrales” Lo más sensato es incluir en tu dieta diaria alimentos fermentados, como el yogur, el chucrut, el miso y el kéfir, ya que ayudan a desarrollar las bacterias buenas en el intestino, lo que, a su vez, fomenta un intestino y un sistema inmunológico saludables.

Les recomiendo mucho que entren a esta pagina www.nutretuvida.teachir.com donde la Dra. Diane Pérez, médico y periodista tiene un curso donde puedes comenzar un camino hacia una mejor calidad de vida. Súper recomendable.

Presta Atención Al Estrés

Existe un fuerte vínculo entre la salud inmunológica y la salud mental. “Si tienes estrés crónico o ansiedad el cuerpo produce hormonas de estrés que suprimen el sistema inmunológico”. Las investigaciones realizadas en Carnegie Mellon University han descubierto que las personas estresadas son más predispuestas a desarrollar el resfriado común.

En un estudio publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, se expuso a 276 adultos sanos al virus del resfriado y se los observó en cuarentena durante cinco días. Quienes estaban estresados tuvieron más probabilidades de producir citoquinas, moléculas que desencadenan la inflamación, y aproximadamente el doble de probabilidades de enfermarse. Además, las personas que están estresadas son menos propensas a prestar atención a otros hábitos saludables, como comer bien y dormir lo suficiente lo que puede afectar la inmunidad.

Aunque no se puede evitar el estrés en la vida, es posible adoptar estrategias que ayuden a controlarlo mejor. Un estudio del año 2012 publicado en Annals of Internal Medicine examinó a adultos de 50 años o más y encontró que aquellos que seguían una rutina diaria de ejercicios o practicaban la meditación consciente eran menos propensos a enfermarse de una infección respiratoria que los sujetos de un grupo de control, y, si se enfermaban, perdían menos días de trabajo.

El cuidar de nuestra salud es responsabilidad es propia así como aprender a vivir con la Pandemia, cuídate tú y así cuidaras a los demás.