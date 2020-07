El Hospital General “Dr. Pedro Daniel Martínez” de Uruapan, Exhorta a la Población Acudir a su Centro de Salud Más Cercano

Ante la demanda de pacientes Covid-19, en el Hospital General “Dr. Pedro Daniel Martínez” de Uruapan, el área de urgencias y de hospitalización se encuentran saturados, por lo que el doctor Fernando Carlos Camargo Ponce de León, director de la institución ha hecho un llamado a la población para que acuda a su centro de salud más cercano en caso de necesitar atención de primer nivel.

Asimismo, dio a conocer que en una urgencia real, acudan al hospital dependiente de la Secretaria de Salud de Michoacán (SSM) para que sean atendidos de manera expedita y con calidad.

Actualmente son 16 pacientes hospitalizados en el primer piso del hospital, entre los que se encuentran aquellos de terapia intensiva y quienes no han ocupado de intubación, en tanto en urgencias las únicas 13 camas se encuentran ocupadas con pacientes Covid-19.

Ante la saturación de urgencias se ha determinado la atención en otra área del hospital, la cual se habilitó para brindar una atención al paciente con urgencia calificada.

“Esto no quiere decir que el hospital se encuentre cerrado, sino que, se está brindando una atención alterna y con calidad, asimismo seguimos con la unidad materno-infantil trabajando de manera normal, además se sigue realizando cirugía ortopédica, cirugía de urgencia de las diferentes áreas, atención pediátrica y la Unidad de Cuidados intensivos Neonatales (UCIN)”, refirió el directivo.

La invitación sigue vigente: “Yo me cuido, yo te cuido”, concluyó, Camargo Ponce de León.