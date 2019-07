El Legado del Apolo

La hazaña de salir fuera del entorno terrestre fue un gran logro para la humanidad que implicó una larga historia y que se remonta a cuando los hombres empezaron a experimentar con cohetes, reveló Dolores Maravilla Meza, investigadora del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México

La científica adscrita al Departamento de Ciencias Espaciales, recordó que uno de los países que más progresos en ese sentido tuvo a través de una gran cantidad de experimentos fue Alemania aunque, obviamente junto con ellos estuvo involucrada la tecnología desarrollada en los países de Europa del este, la misma Rusia y Estados Unidos.

“No debemos olvidar sucesos como el de Yuri Gagarin, el primer ser humano que orbitó nuestro planeta a bordo de la nave espacial Vostok, un logro de la Unión Soviética el 12 de abril de 1961”, dijo.

After an extensive conservation process, Neil Armstrong's #Apollo11 spacesuit is back on display at @AirandSpace Museum — just in time our the #Apollo50th anniversary! @VP and @JimBridenstine were among the speakers at today's unveiling ceremony. More: https://t.co/6dNk2tqnUk pic.twitter.com/8D0pzbdWmx — NASA (@NASA) July 16, 2019

Gracias al desarrollo de este tipo de tecnología se conocieron grandes misterios del universo y se pudo saber que el medio interplanetario no es un espacio vacío como se suponía, también se descubrió que el Sol tenía un campo magnético y que la materia que sale de este astro permea el medio interplanetario.

Estos descubrimientos estuvieron sustentados por teorías e hipótesis científicas que fueron postuladas o planteadas por científicos, mucho antes de la era espacial. Desde el punto de vista tecnológico, antes de la llegada a nuestro satélite natural, la humanidad hizo grandes avances, como los proyectos que tuvieron que ver con el lanzamiento de satélites artificiales en el entorno terrestre desde el lanzamiento del Sputnik en 1957 hasta los que han sido lanzados en los últimos años, con ellos se descubrió por ejemplo que la magnetosfera terrestre, sus regiones, su extensión y su interacción con el material que viene del Sol, conocido en Física Espacial como viento solar.

El programa Apolo con toda la tecnología que permitió la llegada del hombre a la Luna cuenta con muchos antecesores debido a que consta de un equipo de 12 misiones, siendo las últimas siete, las planeadas para que el hombre llegara a la Luna.

Lamentablemente la Apolo 13 fue una misión fallida y solo arribaron a nuestro satélite las Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17. Las primeras misiones de este proyecto exploraron la vecindad de la Tierra e hicieron “paseos en la vecindad de la Luna”.

50 years ago, Apollo 11 launched holding astronauts that would soon make history and walk on the moon. Today, under the leadership of President @realDonaldTrump, the US has rededicated itself to deep space exploration to the Moon, Mars, and beyond! #Apollo50th pic.twitter.com/emAwB7EVY7 — Vice President Mike Pence (@VP) July 16, 2019

Maravilla Meza recordó que durante la primera misión del Apolo hubo un accidente y terminaron calcinados tres astronautas. “Eran los primeros hombres que iban a tener una misión completamente diferente a la de los satélites artificiales que ya se habían colocado alrededor de la Tierra”.

La experta, que también forma parte de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), agregó que cada una de las misiones del Programa Apolo desarrolló pruebas particulares desde el funcionamiento del módulo lunar y el módulo de mando hasta el módulo de servicio, pero también hubo un gran avance en el tema de las computadoras y todos los instrumentos que fueron parte del equipo de las misiones.

Qué revelan las muestras obtenidas en la Luna

Cuando hace cincuenta años escarbaron en la superficie de la Luna, Neil Armstrong y Edwin “Buzz” Aldrin, no sólo recogieron un polvo seco y oscuro, sino que emprendieron un viaje por el tiempo. Estos astronautas, incluido Michael Collins y los 10 astronautas que les siguieron en las misiones posteriores, trajeron consigo muestras de roca y polvo lunar en las que se guarda la fascinante historia de nuestro satélite y de la Tierra.

Este tipo de rocas también registraron cómo fue el origen de la Luna además de su composición y edad. Los instrumentos colocados en la superficie del satélite han permitido la reconstrucción de la estructura interna del satélite natural de la Tierra y comprender la razón de que la Luna tenga dos caras completamente distintas.

Sin el programa Apolo, ninguno de estos descubrimientos hubiera tenido lugar.

La llegada de la misión Apolo 11 permitió realizar estudios de la superficie de la Luna y la instalación de instrumentos para conocer si había sismos en la Luna, detectores de partículas energéticas para ver cómo interactuaban la superficie de la Luna con el viento solar. Se empezaron a hacer estudios para ver si en la Luna había atmósfera.

Gracias a los instrumentos instalados entre el Apolo 11 y el 17 y a los estudios sobre el material que conforma la superficie lunar, “se descubrió que la Luna está cubierta por una capa espesa de polvo que ahora le damos el nombre de regolito lunar. El regolito está formado por partículas de polvo pequeñísimas, que tienen tamaños desde décimas de milímetros hasta nanómetros”.

At 9:32am ET, the #Apollo11 launch occurred sending three astronauts on a trajectory to the Moon. As we celebrate our #Apollo50th anniversary, learn more about this mission: https://t.co/LYmABrlzYe pic.twitter.com/Tg40MhzPhs — NASA (@NASA) July 16, 2019

Maravilla Meza relató que desde el Apolo 11, Neil Armstrong había dicho que el polvo de la Luna era un polvo muy particular que se pegaba a los trajes espaciales. Esta regolita en realidad forma una sabanita, un cobertor en la superficie de la Luna. Su espesor no es uniforme, puede tener desde metros de espesor hasta más de decenas de metros.

“El regolito lunar está formado por partículas de superficies abruptas e irregulares que pueden tener lados cortantes, además, es peligroso debido a su tamaño ya que puede llegar a los pulmones, a los alvéolos pulmonares y al torrente sanguíneo. Los astronautas del Apolo 17 manifestaron que respiraron la regolita que quedó flotando en el módulo lunar que los hizo regresar a la Tierra y que la sensación que tuvieron en la nariz fue como si estuvieran respirando material quemado, como cuando se queman los bosques o el olor de la pólvora cuando se dispara un arma”, recordó la investigadora.

De acuerdo con la científica, de la Luna hay mucho por aprender, ya que después del Programa Apolo se han seguido haciendo estudios paralelos con los satélites artificiales, se ha descubierto por ejemplo que tiene una pequeña atmósfera que se llama exosfera, se ha descubierto que hay agua, millones de toneladas en los polos donde se puede concentrar el agua en estado sólido.

LIVE NOW: Tune in to hear from #Apollo11 astronaut Michael Collins as we count down to the exact moment when three humans lifted off from @NASAKennedy's Launch Pad 39A on our #Apollo50th journey to walk on the Moon: https://t.co/oAs1n8DQoc — NASA (@NASA) July 16, 2019

La especialista en Física Espacial recordó que existen varios proyectos para visitar los polos lunares para “resolver” el problema del agua. “Necesitamos saber si es potable o no, si será útil para los humanos en futuras misiones a la Luna, o cómo podríamos utilizarla”. Otro interés se enfoca en seguir estudiando si la afluencia del viento solar tiene una relación con la existencia de agua en la Luna, de ser así, aún tenemos que entender qué minerales son los que pueden estar involucrados para desprender oxígeno y después mezclarse con el hidrógeno para que esta combinación dé como resultado agua.

Los países que ya están involucrados en la carrera espacial para llegar a la Luna nuevamente quieren explotar minerales, establecer una base lunar para que en el futuro se puedan mandar naves a Marte o a otras partes de nuestro sistema solar, instalar un observatorio para estudiar nuestra galaxia y el universo, colocar una estación espacial en la vecindad de la Luna, etcétera. “Lo que es claro es que los nuevos programas se realizarán gracias a los esfuerzos de varios países, con colaboraciones internacionales y pronto tendremos más noticias y descubrimientos”, concluyó.