El Primer Póster de ‘The Addams Family Halloween’

La familia Addams vuelve a la pantalla grande para una nueva película animada, y ahora, se dio a conocer el primer póster de la cinta titulada ‘The Addams Family Halloween‘.

El póster presenta a la excéntrica familia en todo su esplendor, incluyendo a Morticia sentada en el centro, con Homero, el tío Lucas, Merlina, Pericles, Largo, la abuela y Dedos.

Get ready to #MeetTheAddams – the new trailer drops on April 10th! Who's your favorite character from THE ADDAMS FAMILY? @meettheaddams pic.twitter.com/JGuempgKfW

— IMDb (@IMDb) March 29, 2019