Elenco de ‘Volver al Futuro’ se Reunirá Para Apoyar Durante Pandemia

El actor Josh Gad, quien le da voz a “Olaf” en la saga cinematográfica Frozen, anunció en sus redes sociales que el próximo 21 de mayo dará a conocer una video conferencia que tuvo con el elenco de la cinta ‘Volver al futuro‘.

My announcement video for next Monday’s #BackToTheFuture #ReunitedApart got Zoom bombed by someone is who is clearly not my mother. @ReunitedApart https://t.co/1dPo8XuTqm #youaremydensity pic.twitter.com/5iF72oEc0y

— Josh Gad (@joshgad) May 7, 2020