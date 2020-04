Elton John, Paul Mccartney, Lady Gaga y Otros Artistas Realizarán Concierto por Covid-19

Estrellas como los británicos Elton John y Paul McCartney, el colombiano Maluma o el pianista chino Lang Lang participarán la próxima semana en el concierto solidario ‘Un Mundo: Juntos en Casa’ para homenajear la lucha contra la pandemia de COVID-19, anunció Lady Gaga, participante y promotora.

En el concierto también estarán Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Idris Elba y otras estrellas no ligadas a la escena musical, como el exfutbolista David Beckham, según explicaron la cantante estadounidense y el filántropo australiano Hugh Evans, otro de los promotores de la iniciativa.

El concierto de unas dos horas será emitido por cadenas como la británica BBC o las estadounidenses ABC, CBS y NBC, entre otras, además de por diversas plataformas en línea y comenzará a las 0:00 GMT del 19 de abril.

"Today I’m delighted to be joined by one of the biggest names in entertainment – @ladygaga & by my friend @Hughcevans, the founder & CEO of @GlblCtzn.

WHO has been working with Global Citizen for several weeks on the #TogetherAtHome” concert series"-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 6, 2020