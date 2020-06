Emma Watson Defiende a Colectivo Transgénero Tras Comentarios de JK Rowling

La actriz británica Emma Watson publicó este miércoles varios mensajes en su perfil de Twitter en los que apoya a las personas transgénero, siguiendo las declaraciones de sus compañeros en “Harry Potter” Daniel Radcliffe y Eddie Redmayne tras los comentarios de la escritora JK Rowling.

Las personas transgénero son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o decirles que no son quienes dicen ser”, escribió la actriz.

I want my trans followers to know that I and so many other people around the world see you, respect you and love you for who you are.

— Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020