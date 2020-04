En Ee.uu. Piden Subsidio por Desempleo 4.2 Millones en la Última Semana; 26 Millones han Perdido su Trabajo

En una semana, otros 4.2 millones de trabajadores solicitaron en Estados Unidos el seguro por desempleo, lo que supone que más de 26 millones de personas han perdido sus puestos de trabajo en las últimas cinco semanas, informó el Departamento de Trabajo.

El ritmo de solicitudes motivadas en la pandemia de corinavirus COVID-19, sin embargo, ha bajado, respecto a los 5.24 millones de solicitudes en la semana que terminó el 11 de abril, frente a los 6.61 millones en la semana precedente.

Unemployment Insurance Weekly Claims

Initial claims were 4,427,000 for the week ending 4/18 (-810,000).

Insured unemployment was 15,976,000 for the week ending 4/11 (+4,064,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW

— US Labor Department (@USDOL) April 23, 2020