En el Ayuntamiento de Uruapan, Diversas Secretarías Garantizan la Atención a los Ciudadanos, Ante la Renuncia del Secretario Municipal. la Vida no se Detiene y Nadie Resulta Indispensable

Uruapan, Mich.- En el Ayuntamiento de Uruapan, diversas Secretarías garantizan la atención a los ciudadanos, ante la renuncia del Secretario Municipal, Juan Daniel Manzo Rodríguez.

De esto habló el secretario de Administración del gobierno local, quien reconoció que la vida no se detiene y que nadie es indispensable.

El entrevistado dijo que en el Ayuntamiento, la administración no puede parar y que ” los ciudadanos demandan el día al día; a los ciudadanos no les importa si el funcionario renunció apenas hace unas horas, ya que ellos quieren la atención continua”.

Añadió que la instrucción del presidente municipal, Víctor Manuel Manríquez González es que las secretarías municipales se coordinen “para poder brindar la atención que la ciudadanía merece”.

Recordó que la posición de secretario del Municipio, es un cargo que tendrá que ser aprobado precisamente por el Ayuntamiento, en sesión de Cabildo y que los regidores son los que tendrán que votar ante la propuesta que haga el edil.

Mientras tanto, los secretarios municipales son los que están atendiendo los asuntos pendientes, como ayer martes lo hizo el secretario de Desarrollo Urbano, Víctor Manuel Molina Hernández, apoyado por el personal administrativo y operativo de la Secretaría del Ayuntamiento.

También ayer martes, el propio Magaña Magaña sostuvo una reunión con algunos de los jefes de Tenencia; en tanto que otros fueron atendidos por la Secretaría de Desarrollo Social.

Admitió que la secretaría hoy acéfala es un área de particular importancia, puesto que define la política interior del municipio y dijo esperar que en los próximos días con la designación del nuevo titular se le dé certeza al seguimiento de los trabajos municipales.

Reconoció que ningún funcionario es indispensable y reiteró que la gente merece que la atención que recibe no se detenga y que ni siquiera los trámites administrativos se paralizarán, por no haber en este momento un secretario del Ayuntamiento.