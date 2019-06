Es Raúl Jiménez el Jugador “Más Comprado” en el Fantasy de la Premier

El futbolista mexicano Raúl Jiménez, del Wolverhampton, se convirtió en el jugador más“comprado” por los usuarios del Fantasy Premier League para la temporada 2019-2020.

De acuerdo con la cuenta de Twitter del Fantasy Premier League, el atacante mexicano de los ‘Wolves‘ fue elegido por el 49.7 por ciento de los usuarios en dicho juego virtual.

Raul Jimenez tops the most-selected #FPL player so far with 49.7%

But who's the 1️⃣st pick in your squad? pic.twitter.com/AuFo6bIYzs

— Fantasy Premier League (@OfficialFPL) June 28, 2019