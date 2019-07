Esgrimista Paola Pliego Anuncia que ya no Competirá por México

La esgrimista Paola Pliego informó por medio de un comunicado que dejará de representar a México y ahora competirá por Uzbekistán.

Por medio de un comunicado, dado a conocer en sus redes sociales, Pliego apuntó que lo anterior se debe a que fue “víctima de la corrupción”, así como de “atropellos e infamias” por parte de autoridades deportivas mexicanas.

“Hoy es un día que nunca espere que llegara. Sin importar mis esfuerzos y resultados, fui víctima de la corrupción de los dirigentes deportivos y de sus intereses personales. Me arrebataron injustamente la posibilidad de seguir representando a nuestro país y se han empeñado en afectar mi carrera”, refirió.

“Continuaré entrenando a tope todos los días, con la esperanza de competir al más alto nivel (…) desafortunadamente, no podré hacerlo por el país que tanto quiero y por el que tanto he luchado. Ante los atropellos e infamias de los que he sido víctima por las autoridades deportivas mexicanas, he decidido aceptar representar a otro país que generosamente me ha abierto sus puertas; me ha ofrecido la oportunidad de luchar por mis sueños y objetivos, y vistiendo sus colores con orgullo, como agradecimiento al haberme tendido la mano en un momento en el que veía todo perdido”, señaló la esgrimista

Pliego denunció estar bloqueada por parte de la Federación Mexicana de Esgrima (FME) para competir en eventos nacionales e internacionales en los últimos años.

Pero el punto más grave llegó al ser excluida de los Olímpicos de Río 2016 al presuntamente dar positivo en un control antidopaje, aunque un mes después se detalló que dicho examen fue un error al abrir la prueba B, lo que ocasionó la suspensión del laboratorio de Conade por un año tras esta equivocación.

“Demostré internacionalmente plenamente mi inocencia. Probé que fui objeto de una trampa. Me sobrepuse y volví a competir por México, con el corazón por delante y dándole medallas otra vez. Lo dí todo y aun así, de manera inexplicable, los intereses obscuros de los dirigentes volvieron a pretender aplastar mi orgullo y yo soy mucho más que eso. Soy una deportista de élite y lo seguiré demostrando, no pararé”, argumentó.

El nombre de Paola Pliego ya aparece junto a la bandera de Uzbekistán para competir en el Campeonato del Mundo de Budapest.