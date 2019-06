Este mes es la Mejor Temporada Para Observar a Júpiter

Para los amantes del espacio, la NASA dio a conocer un mensaje en el que reveló que este mes Júpiter será claramente visible a partir del 10 de junio y que varias de sus lunas más grandes podrán observarse con la ayuda de simples telescopios o binoculares.

La NASA informó que el gigante se encontrará en su punto más brillante y que será visible casi toda la noche.

Se trata, según la dependencia, de la mejor época del año para verlo.

What's Up for June? 🔭 Jupiter is up all night, while Mercury and Mars decide to get close, and the Moon reveals its tilted orbit. Downloadable video and transcript available at https://t.co/tPYUwcimlm pic.twitter.com/lPw2pIEyZ0

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) June 3, 2019