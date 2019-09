‘Estoy Usando a México Para Proteger la Frontera’, Dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró esta mañana en una breve conferencia de prensa que está usando a México para protegerla frontera sur, esto como una especie de Patrulla Fronteriza.

Estoy usando a México para proteger nuestra frontera, porque los demócratas no cambiarán las lagunas en el asilo’, afirmó Trump a la prensa.

El mandatario también arremetió contra los demócratas quienes impulsaronhace unos días un proceso de investigación y juicio político en su contra y, en el cual, podría salir destituido del cargo como primer mandatario.

Trump dijo que los demócratas, le están haciendo a este país es una desgracia y no debería permitirse.

President @realdonaldtrump on the Democrats Wasting America's Time Once Again on Another Dopey Witch-hunt:

"Nothing gets done, except when I do it! I'm using Mexico to protect our border because the Democrats won't change loopholes and asylum!" pic.twitter.com/o0arhfFPWD

— The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) September 26, 2019