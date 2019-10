EU Jamás Debió Involucrarse en Medio Oriente: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha ordenado la salida de tropas estadunidenses de Siria, afirmó hoy que su país “jamás debería haberse involucrado en Oriente Medio”.

Son guerras entre varios grupos que han continuado por cientos de años”, indicó Trump en un mensaje en su cuenta Twitter.

Estados Unidos jamás debería haberse involucrado en Oriente Medio”, añadió.

Saqué a nuestros 50 soldados”, dijo en alusión al personal militar estadunidense que ha estado colaborando con las fuerzas kurdas, aliadas de Washington en el combate contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en el norte de Siria.

Trump también se refirió a los 12 mil combatientes del EI que la milicia liderada por los kurdos, las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), mantiene apresados, mientras que 70 mil familiares de los yihadistas se encuentran en campamentos bajo el control kurdo.

Turquía DEBE hacerse cargo de los combatientes del Estado Islámico que Europa se niega a que retornen”, dijo.

¡Las interminables guerras estúpidas se están terminando para nosotros!”, concluyó el presidente estadunidense, que el pasado domingo, tras mantener una conversación telefónica con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció por sorpresa la retirada de Siria de las tropas de Estados Unidos y la inminente ofensiva turca en el norte del país, territorio controlado por los kurdos.

Fighting between various groups that has been going on for hundreds of years. USA should never have been in Middle East. Moved our 50 soldiers out. Turkey MUST take over captured ISIS fighters that Europe refused to have returned. The stupid endless wars, for us, are ending! https://t.co/Fbcem9i55Z

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019