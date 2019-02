Eugenio Derbez Será Jurado Para el Óscar

El actor mexicano Eugenio Derbez compartió un video, a través de sus redes sociales en el que reveló que será parte del jurado para la próxima entrega del Óscar.

El actor contó, en el video, que La Academia le envió un paquete en el que se incluyen las películas nominadas para que las vea y pueda emitir su voto.

“El año pasado fui invitado a ser miembro de La Academia y ahora tengo la oportunidad de votar por primera vez en los Óscar“, aseguró el actor.

Vean el paquete que acabo de recibir!!! Este año tengo derecho a votar, pero también tengo q ver todas las categorías nominadas.

Es mucho trabajo, pero a poco no está increíble? / I am very excited to have received this package. A lot of work to do … 👀🎞 pic.twitter.com/Ouc0hR7jCZ

— Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) February 15, 2019