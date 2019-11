Exige Trump que Denunciante Declare Ante Congreso

El presidente Donald Trump tuiteó el lunes que el funcionario que denunció como sospechosa su llamada al líder de Ucrania debe declarar públicamente en el Congreso, y que no era suficiente la oferta de responder preguntas por escrito.

El mandatario escribió en Twitter: “¡Las respuestas por escrito no son suficientes!” y que el denunciante “debe ser obligado a declarar”.

Un abogado del informante dijo el fin de semana que el funcionario está dispuesto a responder las preguntas de los miembros republicanos de la Cámara de Representantes “por escrito, bajo juramento y bajo pena de perjurio”.

La oferta surge en medio de una intensa campaña por parte de Trump y sus aliados de obligar al hombre a identificarse.

Las denuncias del funcionario, en torno a la llamada del 25 de julio en que Trump presiona al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy a investigar a sus rivales políticos, ha desatado una pesquisa de juicio político contra Trump.

En su tuit del lunes, Trump desestimó la investigación, diciendo que era un “¡Fraude!”.

What I said on the phone call with the Ukrainian President is “perfectly” stated. There is no reason to call witnesses to analyze my words and meaning. This is just another Democrat Hoax that I have had to live with from the day I got elected (and before!). Disgraceful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2019