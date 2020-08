F1 Anuncia Cuatro Nuevas Carreras, por lo que Habrá un Total de 17 en 2020

La Fórmula Uno confirmó este martes cuatro nuevas carreras, por lo que el calendario de la temporada 2020 constará de un total de 17 pruebas.

Turquía, Baréin -con dos eventos- y Abu Dabi se unen como sedes, de manera que el calendario tendrá 17 carreras, algunas de ellas “con un número limitado de aficionados”, según informó en un comunicado la organización del campeonato.

BREAKING: The Turkish Grand Prix is back!

F1 will also be making two trips to Bahrain, before heading to Abu Dhabi in mid-December. #F1 pic.twitter.com/gmMjcWGiSg

