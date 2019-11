Facebook Confirma Fallo que Afecta Exclusivamente a los Iphone

La red social Facebook alertó este martes de un fallo que afecta a la versión más actualizada del sistema operativo para teléfonos iPhone y que hace que la cámara se active automáticamente sin que el usuario lo autorice cuando este navega a través de la aplicación móvil.

En Twitter, el vicepresidente para Integridad de Facebook, Guy Rosen, confirmó la existencia del fallo informático (“bug”, como se conoce en inglés), que varios usuarios habían denunciado horas antes.

“Mientras resolvíamos un problema la semana pasada, por error introdujimos un fallo de programación que hace que la aplicación (de Facebook) navegue parcialmente a la pantalla de la cámara cuando se pulsa sobre una fotografía”, indicó Rosen.

We recently discovered our iOS app incorrectly launched in landscape. In fixing that last week in v246 we inadvertently introduced a bug where the app partially navigates to the camera screen when a photo is tapped. We have no evidence of photos/videos uploaded due to this. — Guy Rosen (@guyro) November 12, 2019

Desde la red social aseguraron que por el momento no tienen constancia de que por culpa de este fallo se hayan subido en la plataforma fotografías o vídeos sin la autorización de los usuarios y aseguraron que las imágenes que mostraba la cámara en ningún momento fueron guardadas por la aplicación o subidas al servidor.

@LFDodds on your specific scenario: triggering this bug activated the camera preview, and once triggered, the preview remained active until you tapped elsewhere in the app. At no point was the preview content stored by the app or uploaded to our servers. — Guy Rosen (@guyro) November 12, 2019

Rosen también indicó que ya han enviado a la App Store de Apple una actualización que soluciona el fallo y que están esperando a que esta sea aprobada, algo que confían que ocurra en las próximas horas.

Update: We've confirmed that we didn't upload anything to FB due to this bug and that the camera didn’t capture anything since it was in preview mode. We’ve submitted a fixed version to the App Store which is already rolling out. — Guy Rosen (@guyro) November 12, 2019

El fallo afecta a algunos usuarios de sistemas operativos iOS del iPhone, pero no a los de Android.

Varios internautas compartieron en Twitter capturas de pantalla que mostraban lo que les estaba ocurriendo, en las que se puede observar cómo mientras navegan en Facebook, sin que ellos lo soliciten la pantalla pasa a mostrar imágenes captadas por la cámara del sitio en el que se encuentran.