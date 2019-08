Facebook Permitirá a Usuarios Controlar Información que se Comparte con Aplicaciones

Facebook reveló que se encuentra modificando sus políticas para permitir que usuarios puedan ver y controlar los datos que se comparten con otras aplicaciones vinculadas a la red social parafocalizar la publicidad.

Actualmente, Facebook define de manera automática las preferencias del sistema, eligiendo los datos de forma directa.

Today, we're starting to roll out Off-Facebook Activity, a new feature that gives you more control over your datahttps://t.co/GXpWUKeAyL

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) August 20, 2019