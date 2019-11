Falla en Whatsapp Consume Hasta 50 por Ciento de Batería en Celulares

Diversos modelos de celular presentan una baja de hasta el 50 por ciento de batería solo por utilizar WhatsApp, aún si solo son pocos minutos al día.

Some users (included me) are experiencing battery drain using WhatsApp for iOS 2.19.112. In particular, Battery Usage reports a high usage of the app in background.

Do you experience the same issue?

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 8, 2019