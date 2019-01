Familia de Michael Jackson Estalla Contra Documental de Supuestas Víctimas

La familia de Michael Jackson estalló en cólera ante el estreno de un documental sobre los supuestos abusos que dos hombres sufrieron en manos del cantante, en los años 90 cuando eran menores de edad.

“Leaving Neverland” relata las historias de Wade Robson y James Safechuck y lo que atravesaron sus familias tras ser presuntamente abusados por el Rey del Pop en su rancho de California y durante una gira.

Tras el estreno del documental en el Festival de Cine de Sundance, la familia Jackson emitió un comunicado en el que califican al proyecto de “linchamiento social” para el cantante.

Aseguran que los realizadores nunca estuvieron interesados en la verdad “porque nunca entrevistaron a ninguna persona que conociera a Michael”, siendo que su trabajo no puede ser considerado periodismo.

“Michael Jackson fue y siempre será ciento por ciento inocente de estas falsas acusaciones“, indicaron en la carta.

La familia también recordó que el cantante fue sometido a una exhaustiva investigación en la que las autoridades catearon varias de sus propiedades, e inclusive se realizó un juicio en el que resultó “completamente inocente”.

“Michael siempre puso la otra mejilla y nosotros siempre lo hemos hecho… pero no podemos quedarnos quietos mientras este linchamiento público continúa, y los buitres y otros que nunca lo conocieron van tras él. Michael no está aquí para defenderse, de lo contrario no se hubieran hecho estas acusaciones“.