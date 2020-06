Final de Champions League se Jugará el 23 de Agosto en Lisboa

La UEFA dio a conocer que los octavos de final de la Champions League se jugarán en agosto próximo, siendo la final el 23 de agosto en Lisboa, Portugal, con casi tres meses de retraso, tras el paro desde marzo por la pandemia de coronavirus COVID-19.

Madrid, Juventus-Lyon, Barcelona-Napoli y Bayern Múnich-Chelsea, y se disputarán el 7 y el 8 de agosto.

The #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knockout tournament in Lisbon between 12 and 23 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 17, 2020