Fórmula 1 Anuncia Carreras Inaugurales de la Temporada 2020

La Fórmula 1 anunció este martes las ocho carreras que inaugurarán el calendario de la temporada 2020, después del aplazamiento al que se vio obligado el Campeonato del Mundo por la pandemia de coronavirus COVID-19.

A través de un comunicado, la Fórmula 1 reveló que el nuevo calendario ya está aprobado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). El comienzo de la competición quedó fijado para el fin de semana del 3 al 5 de julio en Austria.

La organización espera que la evolución de la pandemia permita completar entre 15 y 18 carreras hasta final de año, si bien por el momento solo confirmó las ocho carreras inaugurales de la temporada.

“El calendario incluye dos eventos consecutivos en el mismo circuito, con una semana de margen entre carreras”, explicó en un comunicado.

Así, el circuito de Spielberg, Austria, acogerá dos pruebas, los días 5 y 12 de julio.

El 19 de julio se competirá en Budapest.

Silverstone albergará las siguientes dos carreras, el 2 y el 9 de agosto.

La Fórmula 1 desembarcará en Barcelona el 16 de agosto.

El día 30 de ese mes se celebrará el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps.

Esta primera parte de la temporada se cerrará en Monza, Italia, con la carrera prevista el 6 de septiembre.

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed

All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures

Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo

— Formula 1 (@F1) June 2, 2020