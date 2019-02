Fox Lanzará Temporadas 31 y 32 de ‘Los Simpson’

La popular serie de dibujos animados de Fox ‘Los Simpson’ sacará las temporadas 31 y 32; con las que superaría los 700 episodios.

Esto demuestra que la cadena está dispuesta a mantener el programa luego de que su productora, 20th Century Fox TV, se fusionara con Disney.

De acuerdo a lo informado por Deadline, la renovación de la serie animada garantiza que el show se transmitirá durante al menos la temporada televisiva 2020-2021.

‘Los Simpson‘ cumplirá en diciembre 30 años al aire, siendo uno de los programas más longevos de la televisión estadounidense.

We've got some eeeeeexcellllent news… #TheSimpsons has been renewed for Seasons 31 and 32! 🙌 pic.twitter.com/UfijjrLZXa

— The Simpsons (@TheSimpsons) February 6, 2019