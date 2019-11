‘Frozen 2’ Debuta a la Cabeza de la Taquilla en México

Dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck, la película animada Frozen 2 generó ingresos por 167.1 millones de pesos, que la ubicaron en la cima de la lista de las más taquilleras del fin de semana en México.

La nueva aventura de “Elsa”, “Anna” y “Olaf”, quienes salen del reino de “Arendelle” para emprender un viaje hacia el “Bosque Encantado”, fue vista por 2.7 millones de personas en su primer fin de semana en cartelera.

The time has come: See #Frozen2 in theaters now. pic.twitter.com/nZg6wcGcpW

— Disney's Frozen 2 (@DisneyFrozen) November 22, 2019