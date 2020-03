Generó Incertidumbre Entre los Locatarios del Mercado Tariácuri, el Cierre de Dependencias de Gobierno.

Uruapan, Mich.- Incertidumbre entre los locatarios del mercado Tariácuri, generó el cierre temporal de dependencias de gobierno. Suponen que esto es un adelanto de que este sitio, de 700 espacios comerciales y cuatro niveles o plantas, también tendrá que cerrar con motivo de la alerta sanitaria actual.

Hay comerciantes que dicen que cerrarán sus locales, únicamente si se les otorga apoyo económico, ya que afirman que dependen de dichos locales para sostener a sus familias.

Lo que pasó es que desde el pasado lunes, como parte de las acciones preventivas en torno a la llegada a nuestro estado del nuevo coronavirus, Covid 19, se cerraron al público, de manera temporal, el Registro Civil, los módulos de cobro de la Tesorería Municipal y de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (CAPASU) y el módulo de atención al público del Instituto Nacional Electoral (INE).

Cabe mencionar que estas dependencias de los tres niveles de gobierno, ayudan a atraer clientela hacia el mercado Tariácuri, sobre todo en la zona naranja, que es históricamente la zona con menos flujo de personas y que cerrarlas contribuyó a que la presencia de consumidores disminuyese aún más.

Por ello varios de los 700 locatarios le estuvieron preguntado a esta reportera si sabía algo acerca de cerrar el lugar; situación que les preocupa, ya que a pesar de las bajas ventas, las cuales se han desplomado, con la cuarentena, es su fuente de ingresos.

Por su parte, Luis Hernández Márquez, de la unión de comerciantes Hermanos Flores Magón, demostró cierta resistencia ante una posible recomendación de cerrar temporalmente este mercado.

Expuso que sólo recibiendo un apoyo gubernamental será posible que los comerciantes de este mercado de la reubicación, dejen de acudir a trabajar a este sitio localizado en el primer cuadro.

Reiteró que los comerciantes viven “al día”, lo cual quiere decir que no tienen reservas de efectivo y que supuestamente irse a sus casas no les garantiza, que no puedan contraer el Covid 19.