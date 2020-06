Globos de oro se Aplazan Hasta Finales de Febrero de 2021 por Covid-19

Los Globos de Oro, los premios que anualmente entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), se aplazarán hasta el 28 de febrero de 2021 por el coronavirus COVID-19.

La gala se celebrará casi dos meses más tarde de lo habitual, organizada tradicionalmente en la primera semana de enero, pero era una de las pocas ceremonias de premios del próximo año que aún no había alterado sus fechas tras los Óscar, BAFTA y Spirit al cine independiente.

We are excited to announce the 78th annual Golden Globe® Awards will take place on Sunday, February 28, 2021. The ceremony will air live coast to coast 5-8 p.m. PT/8-11 p.m. ET on NBC from The Beverly Hilton in Beverly Hills, California. pic.twitter.com/dtqQj3Mmtz

