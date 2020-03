Gobierno Municipal Anuncia Medidas Administrativas, Económicas y de Seguridad Alimentaria Ante Covid-19

Uruapan, Mich; Jueves 26 de Marzo del 2020.- Con miras a fortalecer la prevención ante el COVID-19 y fortalecer la Responsabilidad Social en la contingencia sanitaria actual, el Gobierno Municipal dio a conocer ante los medios de comunicación una serie de medidas administrativas, económicas y de seguridad alimentaria que se aplicarán a partir de este viernes 27 de marzo.

Acompañado por el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5, Sinhue Díaz Acevedo, el Presidente Municipal, Víctor Manuel Manríquez González, comunicó que la Administración Pública Municipal trabajará con el cincuenta por ciento del personal a fin de contar con áreas más libres y generar así las condiciones de salud necesarias. Recalcó que los adultos mayores de 65 años mujeres embarazadas y mujeres con niñas y/o niños menores de 12 años laborarán desde sus hogares.

Mencionó que los servicios de recolección, agua, alumbrado público, seguridad, etc., se prestarán de manera normal a los uruapenses.

Los distintos trámites en las dependencias municipales, anotó, se prestarán de 9 a 13 horas, privilegiando la atención a sectores vulnerables; a excepción de la oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que estará cerrada hasta el próximo 19 de abril.

Igualmente, como parte de las medidas administrativas se suspenderán temporalmente las actividades en: discotecas, centros nocturnos, centros de espectáculos, centros botaneros, cantinas, balnearios y albercas públicas, gimnasios y clubes deportivos. Los restaurantes, restaurant-bar y hoteles, podrán seguir en funciones siempre y cuando lo hagan a un máximo del 50% de su capacidad.

Se suspenderán todos los eventos públicos y privados masivos, reuniones y congregaciones de más de 50 personas.

Ratificó también el cierre temporal del Parque Nacional “Barranca del Cupatitzio”, Parque Infantil “La Pinera”, Unidad Deportiva “Hermanos López Rayón”, Zoocriadero “El Sabino”, 13 Bibliotecas Municipales, Museo del Agua y Museo Municipal.

El edil exhortó a quienes tengan antecedentes de viaje al extranjero para que de manera responsable realicen el auto aislamiento por lo menos durante 14 días y a los que presenten síntomas del COVID-19 comunicarse al 800 123 2890.

Se exhorta a la par a las agencias de viaje a suspender temporalmente la oferta de viajes al extranjero. El transporte público continúa en funciones en apego a las medidas emitidas por la Jurisdicción Sanitaria No. 5.

Respecto al ámbito económico, el munícipe mencionó que se dará una prórroga para las licencias comerciales hasta el próximo 30 de abril y el resello de licencias para giros Blancos y SARES podrán realizar en línea a través del sitio web uruapan.gob.mx, así como cartas de identidad, de residencia y de modo honesto de vida.

Mientras que en el ámbito de seguridad alimentaria, el edil enfatizó que las despensas otorgadas por el DIF Municipal a las personas de la tercera edad serán de manera gratuita y bajo los mecanismos para llevarlas a domicilio y así evitar el traslado de las personas.

Finalmente, Víctor Manríquez hizo un llamado a evitar el caos y difundir información errónea en torno a la situación actual y reiteró que la mejor fórmula es la Responsabilidad Social, adoptando las medidas preventivas marcadas por las autoridades de salud.

También estuvieron presentes el director del Hospital General del Zona No. 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Eliseo Sandoval Rocha; Julio César Espinoza Rocha, director del Centro de Salud Uruapan “Dr. José Álvarez Amézquita”; el director de la Clínica-Hospital Uruapan del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Alfredo Oros Jerónimo y Mercedes Salinas Esparza, en representación del Hospital General de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez”.