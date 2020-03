Gobierno Municipal Impide Invasión a Zona Federal del Canal de Arroyo del Páramo

Uruapan, Mich; Miércoles 18 de Marzo de 2020.- De manera oportuna, autoridades municipales de Uruapan se movilizaron e impidieron la invasión a una zona federal del canal de Arroyo del Páramo. Es una acción que pretendía hacer un particular, con el objetivo de fraccionar y vender terrenos.

Se trata de una actividad arbitraria que fue detectada y cancelada de inmediato, en una porción de terreno ubicado junto a la Calzada La Fuente, a la altura de conocida tienda departamental, en donde el particular hacía las primeras obras para llevar a cabo su cometido.

Esta invasión fue frustrada por personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, encabezada por su titular, Víctor Manuel Molina Hernández, quien informó que una vez que detectada esta acción, de inmediato se detuvo la invasión y se notificó al particular que tenía 24 horas para retirar el material que ya había colocado, con el fin de apoderarse ilegalmente de un tramo de dicha área federal.

El funcionario municipal recalcó que la indicación del Presidente Municipal, Víctor Manuel Manríquez González, es evitar la invasión a zonas federales, áreas verdes y de donación, actividad que por varias décadas generó que muchas familias resultaran defraudadas por particulares, que vendieron predios irregulares.

Remarcó que una de las políticas de esta Administración Municipal, es la de propiciar un desarrollo urbano ordenado y dentro del marco legal, lo cual se demuestra en los hechos, al impedir la invasión a una zona federal del canal de Arroyo del Páramo.