Gobierno Municipal Tomará Medidas Preventivas Ante Covid-19 Rumbo al Tianguis Artesanal

Uruapan, Mich; Viernes 13 de Marzo de 2020.- El Gobierno Municipal de Uruapan establecerá medidas estratégicas de prevención para afrontar el Coronavirus (Covid 19), previo y durante el Tianguis Artesanal de “Domingo de Ramos” Uruapan 2020, que se llevará a cabo del 4 al 19 de abril.

Con ese objetivo, el Presidente Municipal, Víctor Manuel Manríquez González, envió solicitudes de apoyo a las Secretarías de Salud Federal y Estatal, a fin de que los dos ámbitos de gobierno respalden esta labor, ya que se trata de un magno evento que reunirá a unos 2 mil artesanos y una importante cantidad de turistas nacionales y extranjeros.

Esta información fue dada a conocer por el alcalde en sesión ordinaria de Cabildo, en la que puntualizó que en dicho documento pide que la Jurisdicción Sanitaria No. 5 cuente con un número de pruebas suficientes para detectar el virus señalado, el cual considera que se debe tomar con mucha seriedad.

En el oficio PM/PM/0173/2020 dirigido al secretario de salud Federal, Jorge Alcocer Varela, el edil de Uruapan pone a disposición el personal médico y unidades médicas del DIF Municipal, para que se sumen a las actividades de prevención.

En ese sentido, el munícipe afirmó que “hasta el momento el Tianguis Artesanal sigue firme y esperemos que el Coronavirus no pase a mayores en nuestro país y nos permita que Uruapan se vuelva a convertir en la capital mundial de las artesanías, con la muestra artesanal más grande de Latinoamérica, en la que se exhibirán para su venta más de un millón de piezas”.

Víctor Manríquez añadió que la Administración Municipal está en la mejor disposición de atender todos los protocolos que marque la Secretaría de Salud Federal y Estatal.

A su vez, la Síndico Municipal, Norma Adriana Magaña Madrigal, consideró que es mejor tomar medidas preventivas para evitar que el Covid 19 llegue a Uruapan y pidió a la población que no se alarme y en vez de ello, siga las medidas como lavar las manos, evitar saludar de beso, utilizar gel antibacterial, entre otras recomendaciones.